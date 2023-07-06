Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза

Учора ввечері, 5 липня, на Дніпропетровщині стався жахливий інцидент.

На залізничному переїзді неподалік с. Тернове Синельниківського району електровоз збив 32-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце викликали правоохоронців.

Найімовірніше, жінка вирішила вкоротити собі віку, тому і кинулася під електровоз.

Усі обставини події будуть з’ясовувати поліцейські.

УВАГА!!! ФОТО 18+!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 – постраждали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: