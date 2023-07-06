Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза

На залізничному переїзді неподалік с. Тернове Синельниківського району електровоз збив 32-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула миттєво.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
На місце викликали правоохоронців.
Найімовірніше, жінка вирішила вкоротити собі віку, тому і кинулася під електровоз.
Усі обставини події будуть з’ясовувати поліцейські.
УВАГА!!! ФОТО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 – постраждали.
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