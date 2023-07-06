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Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза

Вчора 18:55
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Учора ввечері, 5 липня, на Дніпропетровщині стався жахливий інцидент.
Новости Днепра про Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза

Фото умовне.

На залізничному переїзді неподалік с. Тернове Синельниківського району електровоз збив 32-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце викликали правоохоронців.

Найімовірніше, жінка вирішила вкоротити собі віку, тому і кинулася під електровоз.

Усі обставини події будуть з’ясовувати поліцейські.

УВАГА!!! ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровоза

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 – постраждали. 

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Новости Днепра про Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровозаУкраїнська Новости Днепра про Вирішила вкоротити собі віку: на Дніпропетровщині молода жінка загинула під колесами електровозаРусский

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