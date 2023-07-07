У Кривому Розі підліток застряг на березі кар’єру, бо травмував ногу: його рятували ДСНС-ники

У четвер, 6 липня, о 20:13 на лінію «101» мешканці Кривого Рогу повідомили, що з протилежного берега Соколовського кар’єру підліток кличе на допомогу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

За допомогою гумового човна рятувальники дістались берега, де знаходився хлопець.

Виявилось, що юнак травмував ногу і йому необхідна медична допомога.

ДСНС-ники доправили хлопця до протилежного берега та передали медикам для подальшої госпіталізації.

До надання допомоги залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на горі Говерла блискавка влучила у трьох людей: чоловік та 9-річна дівчинка загинули.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: