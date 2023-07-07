У Кривому Розі підліток застряг на березі кар’єру, бо травмував ногу: його рятували ДСНС-ники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
За допомогою гумового човна рятувальники дістались берега, де знаходився хлопець.
Виявилось, що юнак травмував ногу і йому необхідна медична допомога.
ДСНС-ники доправили хлопця до протилежного берега та передали медикам для подальшої госпіталізації.
До надання допомоги залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на горі Говерла блискавка влучила у трьох людей: чоловік та 9-річна дівчинка загинули.
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