В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Поздно вечером защитники неба сбили 2 «шахеда» в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Возник пожар на площади 10 квадратных метров, который пожарные оперативно ликвидировали.
Сотрудники Службы спасения вывели в безопасную зону 28 жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К месту происшествия привлекли 29 спасателей и 10 единиц техники.
По словам Сергея Лысака, начальника Днепропетровской ОВА, взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Обломки позже уничтожат на специальной площадке. Повреждена крыша, сами квартиры целы.
Читайте также:
Автор:
В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.
К счастью, никто не пострадал.
Присмотритесь внимательно к фото!
Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над…
В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.
Птицу, оказавшуюся в беде, спасли полицейские на Криворожье.
К счастью, никто не пострадал.
Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.
В честь Александра Гостищева планируют назвать одну из улиц.
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
Спасибо нашим защитникам!
Сегодня в Днепре провели в последний путь правоохранителя Александра Гостищева.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!