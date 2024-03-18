В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Пожар возник на площади 10 кв. м.

Поздно вечером защитники неба сбили 2 «шахеда» в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Возник пожар на площади 10 квадратных метров, который пожарные оперативно ликвидировали.

Сотрудники Службы спасения вывели в безопасную зону 28 жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту происшествия привлекли 29 спасателей и 10 единиц техники.

По словам Сергея Лысака, начальника Днепропетровской ОВА, взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Обломки позже уничтожат на специальной площадке. Повреждена крыша, сами квартиры целы.

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