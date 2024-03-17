Зубы дракона и блиндажи: в Днепропетровской области строят мощные оборонительные сооружения

Об этом заявил глава ОВА Сергей Лысак.
Десятки километров противотанковых рвов, блиндажи и капониры. Укрепления, которых, учитывая такого «соседа», многое не бывает. Поэтому работа – системная, – заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Укрепления строятся ради безопасности жителей области.
Защитные инженерные сооружения спланировали Минобороны, учитывая особенности рельефа.
Сегодня мы сообщали о том, что над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БПЛА.
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