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В Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным

Сегодня 13:21
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На днях в Кривом Роге на улице Криворожстали открыли магазин АТБ.

Новости Днепра про В Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным

Через какое-то время в сети начали появляться видео, на которых видно, как люди устроили давку. Местные Telegram-каналы писали, что якобы все это из-за подарка, который пообещали покупателям – речь шла о муке и подсолнечном масле.

Мы обратились за комментарием на горячую линию магазина. Представитель АТБ нам сообщила, что на открытии действительно было много людей, но на видео все слишком преувеличено. Покупателям действительно выдавали продуктовые наборы в подарок, но только первым 100 (по условиям акции чек должен быть более 300 грн).

Также в АТБ нам сообщили, что подобный ажиотаж наблюдается на открытии любого супермаркета, поэтому ничего удивительного в этом нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина потерял сознание во время рождественского шопинга на «Озерке».

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