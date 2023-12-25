У Кривому Розі на відкритті АТБ люди влаштували тисняву: відео стало вірусним

На днях у Кривому Розі на вулиці Криворіжсталі відкрили магазин АТБ.

Згодом у мережі почали з’являтися відео, на яких видно, як люди влаштували тисняву. Місцеві Telegram-канали писали, що нібито все це через подарунок, який пообіцяли покупцям – йшлося про борошно та олію.

Ми звернулися за коментарем на гарячу лінію магазину. Представник АТБ нам повідомила, що на відкритті дійсно було багато людей, але на відео усе занадто перебільшено. Покупцям і справді видавали продуктові набори як подарунок, але тільки першим 100 (за умовами акції чек мав бути більше 300 грн).

Також в АТБ нам повідомили, що подібний ажіотаж спостерігається на відкритті будь-якого супермаркету, тому нічого в цьому дивного немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”.

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