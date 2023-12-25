Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”

У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”

Сьогодні 12:54
просмотров

У Дніпрі чоловік ледь не помер під час шопінгу на "Озерці".

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на

Як розповів медик Віктор Пальчинський, у неділю 24 грудня, у Дніпрі рятували чоловіка, в якого прихопило серце під час шопінгу. 65-річний покупець прийшов на центральний ринок “Озерка”, але коли йшов між рядами, оглядаючи товар, відчув різкий біль у грудях. 

Чоловік знепритомнів та впав поблизу одного із прилавків. Продавці негайно зателефонували до “швидкої”, а відвідувачі намагалися відкачати незнайомця. Через декілька хвилин на місце приїхала бригада інтенсивної терапії і реанімації Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД. 

Пацієнт вже був у стані клінічної смерті. Медики негайно почали реанімаційні заходи, роблячи непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Згодом чоловік знову почав дихати. Хворого забрала бригада “швидкої”. Наразі він під наглядом лікарів у профільному закладі. 

Шановні громадяни, побачили людину без ознак життя (відсутність дихання, пульсу)? Негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію і не зупиняйтесь до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Від ваших зусиль буде залежати подальший прогноз на життя потерпілого, – зауважив Віктор.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторану.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Скільки коштує доба оренди будинку у Дніпрі на свята: «у ньому не чути сирен» (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
Скільки коштує доба оренди будинку у Дніпрі на свята: «у ньому не чути сирен» (ФОТО)

В останній тиждень року багато мешканців Дніпра влаштовують корпоративи або…

Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 34-річну жінку, яка має першу групу інвалідності
Новини Дніпра
Сьогодні 12:28
Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 34-річну жінку, яка має першу групу інвалідності

Придивіться уважно до фото!

З’явився календар новорічних святкових подій у Дніпрі: куди можна піти безкоштовно
Новини Дніпра
Сьогодні 12:22
З’явився календар новорічних святкових подій у Дніпрі: куди можна піти безкоштовно

Опублікували повний календар святкових заходів у Дніпрі.

На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 11:53
На Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка

На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Наверх