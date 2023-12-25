У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”

У Дніпрі чоловік ледь не помер під час шопінгу на "Озерці".

Як розповів медик Віктор Пальчинський, у неділю 24 грудня, у Дніпрі рятували чоловіка, в якого прихопило серце під час шопінгу. 65-річний покупець прийшов на центральний ринок “Озерка”, але коли йшов між рядами, оглядаючи товар, відчув різкий біль у грудях.

Чоловік знепритомнів та впав поблизу одного із прилавків. Продавці негайно зателефонували до “швидкої”, а відвідувачі намагалися відкачати незнайомця. Через декілька хвилин на місце приїхала бригада інтенсивної терапії і реанімації Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД.

Пацієнт вже був у стані клінічної смерті. Медики негайно почали реанімаційні заходи, роблячи непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Згодом чоловік знову почав дихати. Хворого забрала бригада “швидкої”. Наразі він під наглядом лікарів у профільному закладі.

Шановні громадяни, побачили людину без ознак життя (відсутність дихання, пульсу)? Негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію і не зупиняйтесь до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Від ваших зусиль буде залежати подальший прогноз на життя потерпілого, – зауважив Віктор. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторану.

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