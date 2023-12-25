В Днепре мужчина потерял сознание во время рождественского шопинга на «Озерке»

В Днепре мужчина чуть не умер во время шопинга на "Озерке".

Как рассказал медик Виктор Пальчинский, в воскресенье 24 декабря в Днепре спасали мужчину, у которого прихватило сердце во время шопинга. 65-летний покупатель пришел на центральный рынок «Озерка», но когда шел между рядами, осматривая товар, почувствовал резкую боль в груди.

Мужчина потерял сознание и упал возле одного из прилавков. Продавцы немедленно позвонили «скорой», а посетители пытались откачать незнакомца. Через несколько минут на место приехала бригада интенсивной терапии и реанимации Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД.

Пациент уже находился в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия, делая косвенный массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Впоследствии мужчина снова начал дышать. Больного забрала бригада «скорой». Сейчас он под наблюдением врачей в профильном заведении.

Уважаемые граждане, увидевшие человека без признаков жизни (отсутствие дыхания, пульса)? Немедленно приступите к сердечно-легочной реанимации и не останавливайтесь до приезда бригады экстренной медицинской помощи. От ваших усилий будет зависеть дальнейший прогноз жизни пострадавшего, — заметил Виктор.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре у женщины произошел алергический припадок после посещения ресторана.

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