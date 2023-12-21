У Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторану

Днями медики рятували містянку, в якої стався набряк Квінке. Як розповів медик Влад Боднюк, до “швидкої” звернулася 30-річна жінка. Після походу до ресторану в неї набрякли повіки, губи та язик.
На місце виїхали медики. Пацієнтка відчувала задуху, а її обличчя сильно набрякло. З’ясувалося, що перед цим жінка вечеряла у ресторані. Вона замовила крем з морепродуктів, після вживання якого почалися перші симптоми. Хвора зазначила, що перевірила, чи є в складі страви устриці, на які в неї алергія. Але напад все одно стався.
Після надання екстреної медичної допомоги (медикаментозної та інфузійної) – згідно з чинним протоколом, загальний стан жінки стабілізувався. Від шпиталізації до профільного медичного закладу міста категорично відмовилась, – зауважив медик.
Медик зазначив, що морепродукти, як алерген, займають одне з перших місць за своєю розповсюдженістю. Підступність алергії в тому, що навіть незначна кількість продукту може викликати досить важкий стан у пацієнта. З морепродуктів найбільш алергенною групою є ракоподібні: креветки, омари та краби. Але нерідко люди із гіперчутливістю до них можуть вживати молюсків — гребінці, устриць, мідій — вони алергенні, але становлять меншу небезпеку.
Щоб запобігти виникненню набряку Квінке, варто уникати провокуючих факторів та відомих для людини алергенів, наголошують у МОЗ.
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