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У Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторану

Сьогодні 18:34
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У жінки сталася алергічна реакція після походу до ресторану.

Новости Днепра про У Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторану

Днями медики рятували містянку, в якої стався набряк Квінке. Як розповів медик Влад Боднюк, до “швидкої” звернулася 30-річна жінка. Після походу до ресторану в неї набрякли повіки, губи та язик. 

На місце виїхали медики. Пацієнтка відчувала задуху, а її обличчя сильно набрякло. З’ясувалося, що перед цим жінка вечеряла у ресторані. Вона замовила крем з морепродуктів, після вживання якого почалися перші симптоми. Хвора зазначила, що перевірила, чи є в складі страви устриці, на які в неї алергія. Але напад все одно стався. 

Фельдшери діагностували набряк Квінке – алергічну реакція, проявом якої є масивний набряк слизової оболонки, шкіри та підшкірної жирової клітковини.
 
Після надання екстреної медичної допомоги (медикаментозної та інфузійної) – згідно з чинним протоколом, загальний стан жінки стабілізувався. Від шпиталізації до профільного медичного закладу міста категорично відмовилась, – зауважив медик.
 

Медик зазначив, що морепродукти, як алерген, займають одне з перших місць за своєю розповсюдженістю. Підступність алергії в тому, що навіть незначна кількість продукту може викликати досить важкий стан у пацієнта. З морепродуктів найбільш алергенною групою є ракоподібні: креветки, омари та краби. Але нерідко люди із гіперчутливістю до них можуть вживати молюсків — гребінці, устриць, мідій — вони алергенні, але становлять меншу небезпеку.

Щоб запобігти виникненню набряку Квінке, варто уникати провокуючих факторів та відомих для людини алергенів, наголошують у МОЗ.

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Новости Днепра про У Дніпрі в жінки стався алергічний напад після відвідин ресторануУкраїнська

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