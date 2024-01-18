В Кривом Роге мама пыталась выдать отравление наркотиками своего 2-летнего сына за простуду

В Кривом Роге мать 2-летнего отравившегося наркотиками мальчика пыталась убедить врачей, что ребенок простудился.

Резонансное событие произошло в Кривом Роге 9 января. 2-летний мальчик употребил наркотики своей матери. Пока женщина отвернулась, ее сын проглотил ядовитое вещество. Почти сразу состояние ребенка ухудшилось. Как рассказала медик Криворожской станции экстренной медицинской помощи Елена Панова, малыша пришлось срочно госпитализировать в реанимацию одной из больниц города.

Сначала мать не признавалась в том, что ее сын употребил наркотики. Женщина утверждала, что мальчик уже несколько дней болеет вирусным заболеванием.

По приезду в реанимационное отделение больницы дежурный анестезиолог рассказал, что 1,5 часа назад работниками другой подстанции Криворожской ЭМД к ним был доставлен ребенок в тяжелом состоянии — психомоторное возбуждение, периодически сменяющееся остановкой дыхания и потерей сознания. Ребенок был доставлен вместе с мамой, которая сначала предоставила ложную информацию о его состоянии, сказав, что ребенок болеет несколько дней вирусным заболеванием, — комментирует событие Елена.

Впоследствии мама мальчика признала, что употребляла метамфетаминообразные вещества в присутствии сына. Женщина рассказала, что отвернулась на несколько минут, оставив на столе наркотики, а тем временем любознательный ребенок решил попробовать их на вкус.

В течение двух часов состояние мальчика удалось стабилизировать. После этого ребенка отправили для дальнейшего лечения в профильную детскую больницу. Информация об этом случае передана в правозащитные органы, отмечает медик.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Днепропетровской области 2-летний малыш отравился наркотиками своей мамы.

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