У Кривому Розі мама намагалася видати отруєння наркотиками свого 2-річного сина за застуду

У Кривому Розі мати 2-річного хлопчика, який отруївся наркотиками, намагалася переконати лікарів, що дитина застудилася.

Резонансна подія сталася в Кривому Розі 9 січня. 2-річний хлопчик вжив наркотики своєї матері. Поки жінка відвернулася, її син проковтнув отруйну речовину. Майже відразу стан дитини погіршився. Як розповіла медик Криворізької станції екстреної медичної допомоги Олена Панова, малюка довелося терміново ушпиталити до реанімації однієї з лікарень міста.

Спочатку мати не зізнавалася у тому, що її син вжив наркотики. Жінка стверджувала, що хлопчик вже кілька днів хворіє на вірусне захворювання.

По приїзду в реанімаційне відділення лікарні черговий анестезіолог розповів, що 1,5 години тому працівниками іншої підстанції Криворізької ЕМД до них була доставлена дитина у важкому стані – психомоторне збудження, що періодично змінювалося зупинкою дихання та втратою свідомості. Дитина була доставлена разом з мамою, яка спочатку надала хибну інформацію щодо її стану, сказавши, що дитина хворіє декілька днів вірусним захворюванням, – коментує подію Олена.

Згодом мама хлопчика визнала, що вживала метамфетаміноподібні речовини в присутності сина. Жінка розповіла, що відвернулася на кілька хвилин, залишивши на столі наркотики, а тим часом допитлива дитина вирішила спробувати їх на смак.

Протягом двох годин стан хлопчика вдалося стабілізувати. Після цього дитину відправили для подальшого лікування в профільну дитячу лікарню. Інформацію про цей випадок передано до правозахисних органів, зауважує медик.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що у Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами.

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