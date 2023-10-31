В Кривом Роге мама хотела продать свою 3-летнюю дочь извращенцу из РФ: новые детали громкого дела

Выяснились новые подробности по делу родителей, которые развращали свою маленькую дочь.

В начале октября стало известно о громкой истории в Кривом Роге, где мать и ее сожитель развращали детей и снимали с ними «взрослое кино». Позже обоих задержали, а детей забрали в медучреждение соцработники.

Тогда эта история всколыхнула весь Кривой Рог. Как оказалось, все было еще хуже. Мать и ее сожитель хотели продать 3-летнюю девочку в Россию. Об этом сообщает криворожское издание «Свої«.

Как пишет издание, родители собирались продать свою дочь педофилу из Новосибирска. В телефоне женщины обнаружили переписку с абонентом «Линк», имеющим российский номер. В чате мать обсуждала с мужчиной детали сделки. Она согласилась продать своего ребенка за 30 тысяч долларов, а порно-видео, о которых было известно ранее, снималось для «клиента».

Эту информацию журналистам сайта «Свои» подтвердили близкие родственники пострадавшей, а также собственные источники.

Сейчас делом занимается Криворожское районное управление полиции и управление миграционной полиции. Женщина и ее сожитель находятся под стражей.

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