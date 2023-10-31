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  • У Кривому Розі мама хотіла продати свою 3-річну доньку збоченцю з РФ: нові деталі гучної справи

У Кривому Розі мама хотіла продати свою 3-річну доньку збоченцю з РФ: нові деталі гучної справи

Сьогодні 12:25
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З'ясувалися нові подробиці у справі батьків, які розбещували свою маленьку доньку.

Новости Днепра про У Кривому Розі мама хотіла продати свою 3-річну доньку збоченцю з РФ: нові деталі гучної справи

На початку жовтня стало відомо про гучну історію у Кривому Розі, де мати та її співмешканець розбещували дітей та знімали з ними “доросле кіно”. Пізніше обох затримали, а дітей забрали до медзакладу соцпрацівники.

Тоді ця історія сколихнула весь Кривий Ріг. Як виявилося, все було ще гірше. Мати та її співмешканець хотіли продати 3-річну дівчинку до Росії. Про це повідомляє криворізьке видання “Свої”.

Як пише видання, батьки збиралися продати свою доньку педофілу з Новосибірська. У телефоні жінки знайшли листування з абонентом “Линк”, який має російський номер. У чаті мати обговорювала з чоловіком деталі угоди. Вона погодилася продати свою дитину за 30 тисяч доларів, а порно-відео, про які було відомо раніше, знімалися для “клієнта”.

Цю інформацію журналістам сайту “Свої” підтвердили близькі до родичів постраждалої, а також власні джерела.

Наразі справою займається Криворізьке районне управління поліції та управління міграційної поліції. Жінка та її співмешканець перебувають під вартою. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі мама хотіла продати свою 3-річну доньку збоченцю з РФ: нові деталі гучної справиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі мама хотіла продати свою 3-річну доньку збоченцю з РФ: нові деталі гучної справиРусский

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