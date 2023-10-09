На Дніпропетровщині батьки знімали порно з 2-річною донькою: нові офіційні подробиці від прокуратури

У Кривому Розі батьки розбещували своїх малолітніх дітей.

Як виявилося, жертвами батьків-збоченців стали всі діти у сім’ї. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Кривому Розі матір знімала зі своїм коханцем дитяче порно. На камеру жінка торкалася статевих органів трирічної дівчинки. За зняті відео дорослі нібито отримували гроші.

У прокуратурі офіційно повідомили про затримання жінки та її співмешканця. Зазначається, що матір та її співмешканець вчинили сексуальне насилля над маленькими дівчатками. Зокрема, розбещували 1-річну доньку. Також встановлено факт зґвалтування матір’ю іншої 2-річної доньки.

Усі свої жахливі дії вони фіксували на мобільний телефон. Під час обшуку у них було вилучено мобільні телефони з доказами. Наразі затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 млн 13 тис гривень.

Троє дітей знаходяться під наглядом медиків. Наразі правоохоронці та соціальні працівники вирішують, де потім житимуть діти.

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