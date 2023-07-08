В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

Сегодня, 8 июля, в Кривом Роге произошла ужасная трагедия.

На микрорайоне Заречный из окна 7-го этажа выпрыгнул 19-летний парень.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что сначала юноша попытался покончить с собой ночью, но тогда родители успели спасти его. Вторая попытка самоубийства стала роковой.

По словам родных парня, у него была депрессия.

К сожалению, в последнее время выросло количество суицидов. Для сравнения в Кривом Роге покончили с собой: 2021 год – 149 человек; 2022 – 183; полгода 2023 – 91 случай, в том числе 16-летний подросток.

Пожалуйста, реагируйте на депрессивные состояния родных, при необходимости – обращайтесь за помощью к специалистам!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним.

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