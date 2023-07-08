Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

Вчера 12:53
просмотров

Сегодня, 8 июля, в Кривом Роге произошла ужасная трагедия.

Новости Днепра про В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

На микрорайоне Заречный из окна 7-го этажа выпрыгнул 19-летний парень.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что сначала юноша попытался покончить с собой ночью, но тогда родители успели спасти его. Вторая попытка самоубийства стала роковой.

По словам родных парня, у него была депрессия.

Новости Днепра про В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

К сожалению, в последнее время выросло количество суицидов. Для сравнения в Кривом Роге покончили с собой: 2021 год – 149 человек; 2022 – 183; полгода 2023 – 91 случай, в том числе 16-летний подросток.

Пожалуйста, реагируйте на депрессивные состояния родных, при необходимости – обращайтесь за помощью к специалистам!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собойУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собойРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 15:36
В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

Умеют только портить...

В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП
Новости Днепра
Вчера 15:01
В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Учитывайте эту информацию!

В Днепре и области с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность: подробности
Новости Днепра
Вчера 14:00
В Днепре и области с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность: подробности

Берегите себя!

Искали два дня: на Днепропетровщине утонул 36-летний мужчина
Новости Днепра
Вчера 13:37
Искали два дня: на Днепропетровщине утонул 36-летний мужчина

В четверг, 6 июля, в 19:13 на линию «101» от…

Последние новости

В Днепре на Победе запускали салют из окна 4-го этажа
В Днепре на Победе запускали салют из окна 4-го этажа

Нет слов...

Вчера 21:44
5
просмотров
Где в Днепре 10-13 июля будут выключать свет на 9 часов: все адреса
Где в Днепре 10-13 июля будут выключать свет на 9 часов: все адреса

Подготовьтесь!

Вчера 20:24
11
просмотров
В Днепре планируют перекрыть улицу Посполитую: подробности
В Днепре планируют перекрыть улицу Посполитую: подробности

Важная информация!

Вчера 19:18
4
просмотров
В Днепре две собаки упали в заброшенный 3-метровый погреб: их доставали спасатели
В Днепре две собаки упали в заброшенный 3-метровый погреб: их доставали спасатели

Сегодня, 8 июля, на улице Рассветной в заброшенный погреб упали две собаки.

Вчера 18:42
4
просмотров
В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности
В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности

С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми вносятся изменения в антитабачное законодательство.

Вчера 17:33
11
просмотров
Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину
Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину

Сегодня, 8 июля, стало известно, что командиры обороны "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции, где они находились после освобождения из российского плена.

Вчера 16:44
11
просмотров
В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)
В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

Умеют только портить...

Вчера 15:36
2
просмотров
В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП
В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Учитывайте эту информацию!

Вчера 15:01
7
просмотров
В Днепре и области с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность: подробности
В Днепре и области с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность: подробности

Берегите себя!

Вчера 14:00
6
просмотров
Искали два дня: на Днепропетровщине утонул 36-летний мужчина
Искали два дня: на Днепропетровщине утонул 36-летний мужчина

В четверг, 6 июля, в 19:13 на линию «101» от правоохранителей поступила просьба о помощи в поисках тела мужчины, предположительно утонувшего на местном пруду в поселке Межевая Синельниковского района.

Вчера 13:37
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх