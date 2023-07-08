В Кривом Роге 19-летний парень выпрыгнул из окна 7-го этажа: раньше он уже пытался покончить с собой

На микрорайоне Заречный из окна 7-го этажа выпрыгнул 19-летний парень.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Отмечается, что сначала юноша попытался покончить с собой ночью, но тогда родители успели спасти его. Вторая попытка самоубийства стала роковой.
По словам родных парня, у него была депрессия.
К сожалению, в последнее время выросло количество суицидов. Для сравнения в Кривом Роге покончили с собой: 2021 год – 149 человек; 2022 – 183; полгода 2023 – 91 случай, в том числе 16-летний подросток.
Пожалуйста, реагируйте на депрессивные состояния родных, при необходимости – обращайтесь за помощью к специалистам!
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