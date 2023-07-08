Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – ГУР

Российские оккупанты продолжают минировать Запорожскую атомную электростанцию и объекты на территории станции.
На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Отмечается, что в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
В основном враг использует мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
А это схема, опубликованная ГУР:
Напомним, ранее мы писали, что угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР.
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