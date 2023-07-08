Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – ГУР

А это схема, опубликованная ГУР:

Отмечается, что в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

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