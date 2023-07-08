Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Нужна ваша помощь!

Криворожские полицейские разыскивают 13-летнюю Луизу Гасанову.

7 июля девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 152-162 см, волосы черные, карие глаза.

Если вы видели Луизу или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 119 58 30 или 102.

Важна любая информация!

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