Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Криворожские полицейские разыскивают 13-летнюю Луизу Гасанову.
7 июля девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 13-15 лет, рост 152-162 см, волосы черные, карие глаза.
Если вы видели Луизу или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 119 58 30 или 102.
Важна любая информация!
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