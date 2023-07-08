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  • 4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

Сегодня 08:06
просмотров

Тревогу объявили в 01:28, отбой – в 05:20.

Новости Днепра про 4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

Сегодня ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. К сожалению, есть попадания по сельскохозяйственному предприятию в Покровском районе Кривого Рога.

В результате возник пожар. Его оперативно потушили спасатели. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены 7 грузовиков.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. У него – осколочные ранения бедра. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, сейчас его состояние стабильное.

В других громадах области было спокойно. Мирных выходных, – добавил Лукашук.

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Новости Днепра про 4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про 4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавшийРусский

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