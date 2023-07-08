4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

Сегодня ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. К сожалению, есть попадания по сельскохозяйственному предприятию в Покровском районе Кривого Рога.
В результате возник пожар. Его оперативно потушили спасатели. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены 7 грузовиков.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. У него – осколочные ранения бедра. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, сейчас его состояние стабильное.
В других громадах области было спокойно. Мирных выходных, – добавил Лукашук.
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