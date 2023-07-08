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  • Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Сьогодні 10:13
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Криворізькі поліцейські розшукують 13-річну Луїзу Гасанову.

7 липня дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, зріст 152-162 см, волосся чорне, карі очі.

Якщо ви бачили Луїзу або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (096) 119 58 30 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинкуРусский

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