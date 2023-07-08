Очень много изменений: как в Днепре в субботу курсирует общественный транспорт

Важная информация!

В субботу, 8 июля, в Днепре некоторые маршрутки и трамваи изменили схему движения.

Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

Также вносятся изменения в работу некоторых автобусных маршрутов в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской по направлению просп. Нигояна:

№146-Б будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов; № 157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; № 75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты выйдет 133 единицы подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 701 машина (из них 106 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!

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