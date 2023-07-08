Очень много изменений: как в Днепре в субботу курсирует общественный транспорт

В субботу, 8 июля, в Днепре некоторые маршрутки и трамваи изменили схему движения.
Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
Также вносятся изменения в работу некоторых автобусных маршрутов в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской по направлению просп. Нигояна:
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. В общей сложности на маршруты выйдет 133 единицы подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 701 машина (из них 106 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!
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