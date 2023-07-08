500-й день полномасштабной войны: президент Украины побывал на острове Змеиный

В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море.
Глава государства опубликовал соответствующие видео с острова на своих страницах в соцсетях.
Сегодня мы на Змеином, на нашем Змеином, который никогда не сможет покорить оккупант, как и всю Украину. Потому что мы страна смелых. Сегодня мы почтили наших украинских героев, всех воинов, которые сражались за этот остров, которые освободили его. И хотя это небольшой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории! Я хочу поблагодарить именно с этого места, места победы, каждого нашего воина за эти 500 дней! Наши ВСУ, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция, наши связисты, наш народ. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, – отметил президент.
Он также добавил, что мы обязательно победим.
Вместе с президентом и военными на остров приехали глава военной разведки Кирилл Буданов и глава ОП Андрей Ермак.
Отметим, что остров Змеиный – остров в Черном море, который принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды. В феврале 2022 года россияне захватили остров. После тяжелых боев украинским защитникам удалось освободить Змеиный. Случилось это 30 июня 2022 года.
С этим островом связана легендарная фраза «Русский военный корабль, иди на х*й». Ведь именно такой ответ дал украинский пограничник на призыв россиян сдаваться.
Кроме этого, возле Змеиного «покоится» ракетный крейсер «Москва», являвшийся флагманом черноморского флота рф. Его ВСУ потопили 14 апреля 2022 года двумя ракетами «Нептун».
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