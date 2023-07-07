В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним

В переулке Любарского на лавочке местные жители увидели мужчину с порезами на руках.
На место происшествия сразу вызвали медиков.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что горожанин, вероятно, пытался покончить с собой из-за невыплаты заработной платы. Его забрала скорая.
Мужчине где-то около 30 лет.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия и отметили, что мужчина жив. Информация об инциденте зарегистрирована в журнал единого учета отделения полиции.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза.
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