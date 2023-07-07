В Днепре мужчина порезал вены из-за невыплаты зарплаты: что с ним

В Днепре в среду, 5 июля, произошел ужасный инцидент.

В переулке Любарского на лавочке местные жители увидели мужчину с порезами на руках.

На место происшествия сразу вызвали медиков.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что горожанин, вероятно, пытался покончить с собой из-за невыплаты заработной платы. Его забрала скорая.

Мужчине где-то около 30 лет.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия и отметили, что мужчина жив. Информация об инциденте зарегистрирована в журнал единого учета отделения полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза.

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