У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі віку

Сьогодні, 8 липня, у Кривому Розі сталася жахлива трагедія.

На мікрорайоні Зарічний з вікна 7-го поверху вистрибнув 19-річний хлопець.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що спочатку юнак спробував вкоротити собі віку вночі, але тоді батьки встигли врятувати його. Друга спроба самогубства стала фатальною.

За словами рідних хлопця, у нього була депресія.

На жаль, останнім часом зросла кількість суїцидів. Для порівняння у Кривому Розі вкоротили собі віку: 2021 рік – 149 людей; 2022 – 183; пів року 2023 – 91 випадок, серед них 16-річний підліток.

Будь ласка, реагуйте на депресивні стани рідних, за потреби – звертайтеся по допомогу до спеціалістів!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: