Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі віку

У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі віку

Вчора 12:53
просмотров

Сьогодні, 8 липня, у Кривому Розі сталася жахлива трагедія.

Новости Днепра про У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі віку

На мікрорайоні Зарічний з вікна 7-го поверху вистрибнув 19-річний хлопець.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що спочатку юнак спробував вкоротити собі віку вночі, але тоді батьки встигли врятувати його. Друга спроба самогубства стала фатальною.

За словами рідних хлопця, у нього була депресія.

Новости Днепра про У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі віку

На жаль, останнім часом зросла кількість суїцидів. Для порівняння у Кривому Розі вкоротили собі віку: 2021 рік – 149 людей; 2022 – 183; пів року 2023 – 91 випадок, серед них 16-річний підліток.

Будь ласка, реагуйте на депресивні стани рідних, за потреби – звертайтеся по допомогу до спеціалістів!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі вікуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі 19-річний хлопець вистрибнув з вікна 7-го поверху: раніше він вже намагався вкоротити собі вікуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці
Новини Дніпра
Вчора 17:33
В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими…

У Дніпрі в сквері Усачова невідомі підпиляли дошки на дитячому атракціоні (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 15:36
У Дніпрі в сквері Усачова невідомі підпиляли дошки на дитячому атракціоні (ФОТО)

Вміють тільки псувати...

У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТП
Новини Дніпра
Вчора 15:01
У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТП

Враховуйте цю інформацію!

У Дніпрі та області з 8 до 10 липня збережеться надзвичайна пожежна небезпека: подробиці
Новини Дніпра
Вчора 14:00
У Дніпрі та області з 8 до 10 липня збережеться надзвичайна пожежна небезпека: подробиці

Бережіть себе!

Наверх