В Каменском вместо газа из труб потекла вода

Происшествие случилось в многоэтажке Каменского.
Жители обратились к «аварийке», потому что из газовых труб капала вода, сообщили в Днепропетровском филиале Газсети. Из-за этой проблемы 15 квартир дома остались без газоснабжения.
Как оказалось, один из жильцов многоэтажки вмешался в газопровод, в результате которого вместо голубого топлива в систему газоснабжения попала вода.
На месте работали метрологи компании, группа отдела технического обслуживания и служба эксплуатации сетей и ПРГ: обследовали всю внутридомовую систему газоснабжения, устранили водяное заткновение газопровода и сняли на поверку приборы учета газа.
9 февраля жителям многоэтажки вернули газ. В то же время газовики призывают людей не вмешиваться в сети, поскольку это может окончиться для них трагически.
Напомним, ранее в Каменском районе 10 тысяч домов едва не остались без газа из-за вандалов, повредивших газопровод. Из-за вмешательства в систему произошла утечка голубого топлива.
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