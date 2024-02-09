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В Каменском вместо газа из труб потекла вода

Сегодня 17:21
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В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.

Новости Днепра про В Каменском вместо газа из труб потекла вода

Происшествие случилось в многоэтажке Каменского.

Жители обратились к «аварийке», потому что из газовых труб капала вода, сообщили в Днепропетровском филиале Газсети. Из-за этой проблемы 15 квартир дома остались без газоснабжения.

Как оказалось, один из жильцов многоэтажки вмешался в газопровод, в результате которого вместо голубого топлива в систему газоснабжения попала вода.

На месте работали метрологи компании, группа отдела технического обслуживания и служба эксплуатации сетей и ПРГ: обследовали всю внутридомовую систему газоснабжения, устранили водяное заткновение газопровода и сняли на поверку приборы учета газа.

9 февраля жителям многоэтажки вернули газ. В то же время газовики призывают людей не вмешиваться в сети, поскольку это может окончиться для них трагически.

Напомним, ранее в Каменском районе 10 тысяч домов едва не остались без газа из-за вандалов, повредивших газопровод. Из-за вмешательства в систему произошла утечка голубого топлива.

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