В Каменском автомобиль сбил велосипедистку и скрылся (ВИДЕО)

Сегодня, 15 мая, в Каменском произошла ужасная авария.
Там автомобиль сбил велосипедистку, а затем скрылся.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный».
Отмечается, что девушка жива, но точно неизвестно, в каком она состоянии.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали: Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка.
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