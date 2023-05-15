В Каменском автомобиль сбил велосипедистку и скрылся (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали: Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка .

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Отмечается, что девушка жива, но точно неизвестно, в каком она состоянии.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный».

Там автомобиль сбил велосипедистку, а затем скрылся.

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