Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движения

Сегодня 10:49
просмотров

Несколько трамваев уедут в ДЕПО раньше.

Новости Днепра про В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движения

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», ряд трамваев закончат работу раньше. Причина таких изменений – ремонтные работы на путях по проспекту Леси Украинки на отрезке пути от проспекта Поля до бульвара Батальона Днепр.

Так, 15 и 16 мая трамваи №5, №12 и №16 поедут с конечных остановок:

Маршрут №5:

  • от ж/м Западный – 19:28;
  • от Университета науки и технологий – 20:28.

Маршрут №12:

  • от Старомостовой площади – 19:09;
  • от завода Металлоизделий – 20:11.

Маршрут №16:

  • от улицы Игоря Сикорского – 19:47;
  • от улицы Бориса Кротова – 20:15.

В КП просят прощения за временные неудобства и советуют выбирать другой маршрут и планировать свои поездки заранее.

Напомним, ранее мы рассказывали о маршрутчике, который вывозил людей с оккупированных территорий и первым заехал в Херсон.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движенияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движенияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим
    Новости Днепра
    Сегодня 10:19
    Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

    В Днепре нуждается в помощи собачка Бим, которую нашли посреди…

    Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб о потерях оккупантов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб о потерях оккупантов

    Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков.…

    Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка
    Новости Днепра
    Сегодня 09:57
    Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

    Утро начинается не с кофе.

    Как в Днепре работает общественный транспорт 15 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Как в Днепре работает общественный транспорт 15 мая

    Сегодня, 15 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

    Последние новости

    В Кривом Роге в доме горели несколько балконов: ГСЧС-ники спасли женщину и двоих детей
    В Кривом Роге в доме горели несколько балконов: ГСЧС-ники спасли женщину и двоих детей

    Вечером 14 мая в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке по улице Электрозаводская.

    Сегодня 10:49
    1
    просмотров
    Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим
    Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

    В Днепре нуждается в помощи собачка Бим, которую нашли посреди улицы.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб о потерях оккупантов
    Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб о потерях оккупантов

    Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного наступления армия страны-агрессора потеряла 199 460 солдат.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка
    Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

    Утро начинается не с кофе.

    Сегодня 09:57
    1
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 15 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 15 мая

    Сегодня, 15 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» около 300 объектов: где искали взрывчатку
    В Днепре «заминировали» около 300 объектов: где искали взрывчатку

    В Днепре в воскресенье, 14 мая, проверяли сообщение о минировании почти 300 объектов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Целый арсенал боеприпасов: правоохранители Днепра задержали мужчину
    Целый арсенал боеприпасов: правоохранители Днепра задержали мужчину

    Житель города Павлоград хранил в своем автомобиле реактивную противотанковую гранату, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 2 корпуса «РГД-5» и запалы «УЗРГМ-2».

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронті
    В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронті

    Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
    Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

    Поздравляем с блестящей победой!

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Во время нереста выловил около 50 кг рыбы: в Днепропетровской области задержали браконьера
    Во время нереста выловил около 50 кг рыбы: в Днепропетровской области задержали браконьера

    13 мая во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который ловил рыбу. Нарушителем оказался 34-летний местный житель.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх