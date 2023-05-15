В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движения

Несколько трамваев уедут в ДЕПО раньше.

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», ряд трамваев закончат работу раньше. Причина таких изменений – ремонтные работы на путях по проспекту Леси Украинки на отрезке пути от проспекта Поля до бульвара Батальона Днепр.

Так, 15 и 16 мая трамваи №5, №12 и №16 поедут с конечных остановок:

Маршрут №5:

от ж/м Западный – 19:28;

от Университета науки и технологий – 20:28.

Маршрут №12:

от Старомостовой площади – 19:09;

от завода Металлоизделий – 20:11.

Маршрут №16:

от улицы Игоря Сикорского – 19:47;

от улицы Бориса Кротова – 20:15.

В КП просят прощения за временные неудобства и советуют выбирать другой маршрут и планировать свои поездки заранее.

Напомним, ранее мы рассказывали о маршрутчике, который вывозил людей с оккупированных территорий и первым заехал в Херсон.

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