В Днепре ряд популярных трамваев на два дня изменит график движения

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», ряд трамваев закончат работу раньше. Причина таких изменений – ремонтные работы на путях по проспекту Леси Украинки на отрезке пути от проспекта Поля до бульвара Батальона Днепр.
Так, 15 и 16 мая трамваи №5, №12 и №16 поедут с конечных остановок:
Маршрут №5:
Маршрут №12:
Маршрут №16:
В КП просят прощения за временные неудобства и советуют выбирать другой маршрут и планировать свои поездки заранее.
Напомним, ранее мы рассказывали о маршрутчике, который вывозил людей с оккупированных территорий и первым заехал в Херсон.
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