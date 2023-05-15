В Кривом Роге в доме горели несколько балконов: ГСЧС-ники спасли женщину и двоих детей

Вечером 14 мая в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке по улице Электрозаводская.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:23.

Спасатели оперативно выехали на место. Там они установили, что огнем охвачены балконы квартир с седьмого до девятого этажа девятиэтажного жилого дома.

ГСЧС-ники приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 20:55, ликвидировали в 21:20. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и балконы.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину и двоих детей с восьмого этажа.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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