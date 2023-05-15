У Кам’янському автомобіль збив велосипедистку та втік (ВІДЕО)

Будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 15 травня, у Кам’янському сталася жахлива аварія.

Там автомобіль збив велосипедистку, а потім втік.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що дівчина жива, але точно не відомо, в якому вона стані.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали: Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор.

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