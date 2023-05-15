Сьогодні, 15 травня, у Кам’янському сталася жахлива аварія.
Там автомобіль збив велосипедистку, а потім втік.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.
Зазначається, що дівчина жива, але точно не відомо, в якому вона стані.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали: Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор.
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