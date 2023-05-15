У Кам’янському автомобіль збив велосипедистку та втік (ВІДЕО) - Днепр Инфо
У Кам’янському автомобіль збив велосипедистку та втік (ВІДЕО)
просмотров
Сегодня 12:19

Будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Кам'янському автомобіль збив велосипедистку та втік (ВІДЕО)

Сьогодні, 15 травня, у Кам’янському сталася жахлива аварія.

Там автомобіль збив велосипедистку, а потім втік.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що дівчина жива, але точно не відомо, в якому вона стані.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали: Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському автомобіль збив велосипедистку та втік (ВІДЕО)Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:49
    У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

    Увечері 14 травня у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці…

    Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:57
    Відразу дві аварії: на Новому мосту збирається величезний затор

    Ранок починається не з кави.

    На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська
    Новини Дніпра
    Вчера 20:20
    На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська

    На Запорізькому напрямку загинув Володимир Калина.

    У якому стані мешканці Нікопольського району, які сьогодні потрапили під російський обстріл
    Новини Дніпра
    Вчера 19:48
    У якому стані мешканці Нікопольського району, які сьогодні потрапили під російський обстріл

    У неділю, 14 травня, Нікопольщину обстріляли двічі.