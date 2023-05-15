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Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

Сегодня 09:57
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Утро начинается не с кофе.

Новости Днепра про Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

Сегодня, 15 мая, движение на Новом мосту и проспекте Слобожанском затруднено из-за ДТП.

Так, авария произошла на съезде с Нового моста в сторону правого берега, там уже собирается пробка.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

Новости Днепра про Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

Кроме того, затруднено движение по проспекту Слобожанскому. Все из-за ДТП на перекрестке просп. Слобожанского и ул. Сухомлинского.

Кроме того, движение затруднено в связи с ремонтом дороги по проспекту.

Информации о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока нет.

Учитывайте это во время поездок по городу! Если есть возможность, выберите другой маршрут!

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