Сразу две аварии: на Новом мосту собирается огромная пробка

Сегодня, 15 мая, движение на Новом мосту и проспекте Слобожанском затруднено из-за ДТП.
Так, авария произошла на съезде с Нового моста в сторону правого берега, там уже собирается пробка.
Об этом сообщает dnepr.info.
Кроме того, затруднено движение по проспекту Слобожанскому. Все из-за ДТП на перекрестке просп. Слобожанского и ул. Сухомлинского.
Кроме того, движение затруднено в связи с ремонтом дороги по проспекту.
Информации о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока нет.
Учитывайте это во время поездок по городу! Если есть возможность, выберите другой маршрут!
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