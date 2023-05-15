Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
Лабрадора Бима обнаружили на одной из улиц Днепра. Собака лежала истощенная на траве и была на грани комы.
Рядом ходили люди и даже никто не смог позвонить по телефону в Зооконтроль. Слов нет, — рассказывает Ольга.
Что именно случилось с собакой и почему она в таком состоянии пока неизвестно. Сейчас Бим в ветклинике и уже понемногу приходит в себя. У него травма головы, рана на лбу, истощение, а весь пищевод забит камнями и песком. Лабрадор похож на живой скелет. Ветеринары говорят, что собака в таком состоянии уже две недели.
Сейчас состояние Бима немного стабилизировали. Пока не ясно, что именно стало причиной плохого самочувствия кобеля, поэтому необходимо провести тщательное обследование. В клинике взялись за лечение пушистика в долг, но дальше нужно заплатить за процедуры и пребывание Бима в медучреждении. По словам Ольги, в приюте денег на это нет, но она не могла бросить собаку на произвол судьбы.
Если у вас есть возможность помочь Биму финансово, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам. Песик верит в то, что сможет поправиться, но ему нужна ваша поддержка.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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