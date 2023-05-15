Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

В Днепре нуждается в помощи собачка Бим, которую нашли посреди улицы.

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Лабрадора Бима обнаружили на одной из улиц Днепра. Собака лежала истощенная на траве и была на грани комы.

Рядом ходили люди и даже никто не смог позвонить по телефону в Зооконтроль. Слов нет, — рассказывает Ольга.

Что именно случилось с собакой и почему она в таком состоянии пока неизвестно. Сейчас Бим в ветклинике и уже понемногу приходит в себя. У него травма головы, рана на лбу, истощение, а весь пищевод забит камнями и песком. Лабрадор похож на живой скелет. Ветеринары говорят, что собака в таком состоянии уже две недели.

Сейчас состояние Бима немного стабилизировали. Пока не ясно, что именно стало причиной плохого самочувствия кобеля, поэтому необходимо провести тщательное обследование. В клинике взялись за лечение пушистика в долг, но дальше нужно заплатить за процедуры и пребывание Бима в медучреждении. По словам Ольги, в приюте денег на это нет, но она не могла бросить собаку на произвол судьбы.

Если у вас есть возможность помочь Биму финансово, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам. Песик верит в то, что сможет поправиться, но ему нужна ваша поддержка.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для песика Біма”

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