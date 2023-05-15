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  • Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

Сегодня 10:19
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В Днепре нуждается в помощи собачка Бим, которую нашли посреди улицы.

Новости Днепра про Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Лабрадора Бима обнаружили на одной из улиц Днепра. Собака лежала истощенная на траве и была на грани комы.

Рядом ходили люди и даже никто не смог позвонить по телефону в Зооконтроль. Слов нет, — рассказывает Ольга.

Что именно случилось с собакой и почему она в таком состоянии пока неизвестно. Сейчас Бим в ветклинике и уже понемногу приходит в себя. У него травма головы, рана на лбу, истощение, а весь пищевод забит камнями и песком. Лабрадор похож на живой скелет. Ветеринары говорят, что собака в таком состоянии уже две недели.

Сейчас состояние Бима немного стабилизировали. Пока не ясно, что именно стало причиной плохого самочувствия кобеля, поэтому необходимо провести тщательное обследование. В клинике взялись за лечение пушистика в долг, но дальше нужно заплатить за процедуры и пребывание Бима в медучреждении. По словам Ольги, в приюте денег на это нет, но она не могла бросить собаку на произвол судьбы.

Если у вас есть возможность помочь Биму финансово, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам. Песик верит в то, что сможет поправиться, но ему нужна ваша поддержка.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для песика Біма”
 

Новости Днепра про Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

Новости Днепра про Пищевод забит камнями и песком: в Днепре в помощи нуждается истощенный лабрадор Бим

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