Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

Сегодня 19:48
просмотров

В воскресенье, 14 мая, Никопольщину обстреляли дважды.

Новости Днепра про В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

По данным председателя областного совета Николая Лукашука, днем враг снова нанес удары по Никопольскому району. Оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину. В результате второго обстрела пострадали двое мирных жителей.

38-летний мужчина и женщина госпитализированы в больницу. Им оказали всю необходимую помощь. По словам врачей, состояние пострадавших стабильно. Ранения носили не тяжелый характер.

Также из-за вражеских атак были повреждены 7 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 забора, 1 легковой автомобиль, 2 линии электропередачи.

А вот в других общинах области день прошел спокойно. Напомним, ранее мы сообщали, что ночью Украину атаковали беспилотниками и ракетами.

Новости Днепра про В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

Новости Днепра про В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

Читайте также:

Новости Днепра про В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрелУкраїнська Новости Днепра про В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрелРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице

    Россияне обстреляли общину в Днепропетровской области.

    На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день
    Новости Днепра
    Сегодня 11:40
    На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

    Они жили на одной улице.

    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)
    Новости Днепра
    Вчера 18:35
    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)

    12 мая возле строительной площадки на улице Терещенковской горожане обнаружили…

    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    Новости Днепра
    Вчера 17:53
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

    Последние новости

    В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео
    В Харькове ветеринары впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которую искалечила война: трогательное видео

    Теперь он может радостно бегать.

    Сегодня 19:10
    просмотров
    Сунет «африканская» жара и небольшая метео-зрада: какой будет погода в Днепре на следующей неделе
    Сунет «африканская» жара и небольшая метео-зрада: какой будет погода в Днепре на следующей неделе

    На Днепр наконец-то движется лето.

    Сегодня 18:30
    просмотров
    Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент
    Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент

    Президент Украины сделал важное заявление относительно выборов в парламент, которые должны были провести в 2023 году.

    Сегодня 17:50
    0
    просмотров
    В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    В Днепре на ходу загорелся автобус.

    Сегодня 17:09
    просмотров
    Водитель из Днепра рассказал, как заезжал в освобожденный Херсон и вывозил людей из оккупированных городов
    Водитель из Днепра рассказал, как заезжал в освобожденный Херсон и вывозил людей из оккупированных городов

    Водитель из Днепра уже больше года эвакуирует людей из прифронтовых регионов.

    Сегодня 16:32
    просмотров
    Украина хотела оккупировать российские села и бомбить трубопроводы: Зеленский отреагировал
    Украина хотела оккупировать российские села и бомбить трубопроводы: Зеленский отреагировал

    Зеленский ответил на слухи, что Украина хотела оккупировать российские села.

    Сегодня 15:50
    просмотров
    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице
    В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице

    Россияне обстреляли общину в Днепропетровской области.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автобус (ВИДЕО)

    В Днепре во время движения загорелся автобус.

    Сегодня 14:30
    просмотров
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

    Специалисты обнаружили определенные отклонения.

    Сегодня 13:46
    просмотров
    В Днепре мужчина случайно выстрелил шокером в своего друга
    В Днепре мужчина случайно выстрелил шокером в своего друга

    Мужчина случайно ударил электрошокером своего друга.

    Сегодня 13:10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх