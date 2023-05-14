В каком состоянии жители Никопольского района, которые попали под обстрел

В воскресенье, 14 мая, Никопольщину обстреляли дважды.

По данным председателя областного совета Николая Лукашука, днем враг снова нанес удары по Никопольскому району. Оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину. В результате второго обстрела пострадали двое мирных жителей.

38-летний мужчина и женщина госпитализированы в больницу. Им оказали всю необходимую помощь. По словам врачей, состояние пострадавших стабильно. Ранения носили не тяжелый характер.

Также из-за вражеских атак были повреждены 7 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 забора, 1 легковой автомобиль, 2 линии электропередачи.

А вот в других общинах области день прошел спокойно. Напомним, ранее мы сообщали, что ночью Украину атаковали беспилотниками и ракетами.

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