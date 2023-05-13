Сайт Днепра Новости Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА) Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА)
В Днепре с 15 по 18 мая некоторым жителям будут выключать свет с 08:00 до 17:00.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».
Так,
15 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66; ул. Матросская: 1-17, 19-37 (нечетные); ул. Панельная: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А; ул. Академика Янгеля: 22; ул. Строителей: 23; ул. Энергетическая: 14А. 16 мая с 08:00 до 17:00: ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5; ул. Василия Слипака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48; ул. Донская: 1, 5А; ул. Ивана Франко: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (нечетные), 22, 24, 31А, 33, 37, 39; ул. Кыргызская: 1, 3, 5, 5А, 10; ул. Победы: 200-216 (четные); просп. Богдана Хмельницкого: 93, 95, 97, 99, 103, 107. 17 мая с 08:00 до 17:00: ул. Василия Слипака: 17, 19, 21; ул. Грушевая: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16; ул. Матросская: 18-26 (четные); ул. Молодежная: 2-8, 10; ул. Ржевская: 2-10 (четные); пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25; ул. Василия Слипака: 26, 28, 30; ул. Автостроя: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (нечетные); ул. Академика Янгеля: 42, 61-81 (нечетные); ул. Донская: 7; ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А; ул. Софиевская: 4, 5, 5А, 6-16 (четные); просп. Богдана Хмельницкого: 72-108 (четные), 108А, 110К, 112, 114, 116. 18 мая с 08:00 до 17:00: ул. Арихтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26; ул. Василия Слипака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (четные); ул. Корейская: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12; ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24; просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59.
Советуем подготовиться: заряжайте телефоны и повербанки!
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