У якому стані мешканці Нікопольського району, які сьогодні потрапили під російський обстріл

За даними голови обласної ради Миколи Лукашука, вдень ворог знову завдав ударів по Нікопольському району. Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду. Унаслідок другого обстрілу постраждали двоє мирних мешканців.
38-річні чоловік та жінка госпіталізовані до лікарні. Їм надали усю необхідну допомогу. За словами лікарів, стан постраждалих стабільних. Поранення мали не важкий характер.
Також через ворожі атаки було пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 2 паркани, 1 легковий автомобіль, 2 лінії електропередачі.
А ось в інших громадах області день пройшов спокійно. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вночі Україну атакували безпілотниками та ракетами.
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