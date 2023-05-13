С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили о метеорологическом явлении: с 13 по 18 мая на территории Днепра и области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

14 мая: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°С, днем ​​18-23°С.

Облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°С, днем ​​18-23°С. 15 мая: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем ​​19-24°С.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС.

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