С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили о метеорологическом явлении: с 13 по 18 мая на территории Днепра и области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС.
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