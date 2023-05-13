Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

Сегодня днем российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
К сожалению, пострадал 57-летний местный житель. Мужчина находился в своем автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Кроме того, в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек, гараж, микроавтобус и две линии электропередач.
Последствия обстрелов выясняют спасатели.
Жестокость страны-террориста не постичь. Но справедливая расплата будет. Победа будет! – подчеркнул Сергей Лысак.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в…
Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.
Важная информация!
11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись…
Кто это сделал – неизвестно.
В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в автомобиле 43-летнего жителя Павлограда.
Сегодня ранним утром россияне атаковали Хмельницкую область.
Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.
Сделайте запасы!
Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.
Важная информация!
11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2108".
Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.
Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!