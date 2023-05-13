Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

Не простим!

Сегодня днем ​​российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадал 57-летний местный житель. Мужчина находился в своем автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек, гараж, микроавтобус и две линии электропередач.

Последствия обстрелов выясняют спасатели.

Жестокость страны-террориста не постичь. Но справедливая расплата будет. Победа будет! – подчеркнул Сергей Лысак.

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