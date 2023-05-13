От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)

Будьте осторожны на дорогах!

Сегодня ночью, 13 мая, на трассе Днепр-Павлоград произошло ДТП.

Там микроавтобус сбил пешехода.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Удар был такой силы, что мужчине оторвало ногу.

Внимание!!! Фото 18+!!!

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула.

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