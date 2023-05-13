От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)

Сегодня ночью, 13 мая, на трассе Днепр-Павлоград произошло ДТП.
Там микроавтобус сбил пешехода.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Удар был такой силы, что мужчине оторвало ногу.
Внимание!!! Фото 18+!!!
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула.
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