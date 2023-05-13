Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Сьогодні вночі, 13 травня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП.
Там мікроавтобус збив пішохода.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Удар був такої сили, що чоловіку відірвало ногу.
Увага!!! Фото 18+!!!
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі «Славута» врізалася в залізобетонну опору та зайнялася.
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