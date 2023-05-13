Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Будьте обережні на дорогах!

Сьогодні вночі, 13 травня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП.

Там мікроавтобус збив пішохода.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Удар був такої сили, що чоловіку відірвало ногу.

Увага!!! Фото 18+!!!

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі «Славута» врізалася в залізобетонну опору та зайнялася.

Читайте також:

Українська

Автор: