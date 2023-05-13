Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Сьогодні 16:15
просмотров

Будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Сьогодні вночі, 13 травня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП.

Там мікроавтобус збив пішохода.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Удар був такої сили, що чоловіку відірвало ногу.

Увага!!! Фото 18+!!!

Новости Днепра про Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Новости Днепра про Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі «Славута» врізалася в залізобетонну опору та зайнялася.

Читайте також:

Новости Днепра про Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:50
    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою

    Сьогодні, 13 травня, о 12:05 до Служби порятунку зателефонували стурбовані…

    Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:25
    Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

    Не пробачимо!

    У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового

    Хто це зробив - невідомо.

    Мешканець Павлограда облаштував в авто склад боєприпасів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    Мешканець Павлограда облаштував в авто склад боєприпасів

    У п'ятницю, 12 травня, правоохоронці провели санкціонований судом обшук в…

    Наверх