У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал.
Хто саме це зробив та навіщо – невідомо.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Нікополя затримала місцевого мешканця, який розбив скло у машинах та викрав гаджети.
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Александра Лучка
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