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У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового

Сьогодні 13:45
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Хто це зробив - невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового

У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Хто саме це зробив та навіщо – невідомо.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Нікополя затримала місцевого мешканця, який розбив скло у машинах та викрав гаджети.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військовогоУкраїнська

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