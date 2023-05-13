У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового

Хто це зробив - невідомо.

У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Хто саме це зробив та навіщо – невідомо.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Нікополя затримала місцевого мешканця, який розбив скло у машинах та викрав гаджети.

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