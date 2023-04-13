Розбив скло у машинах та викрав гаджети: поліція Нікополя затримала місцевого мешканця

43-річний чоловік каменем розбив скло у двох машинах та викрав мобільний телефон і автомобільні колонки.

До Нікопольського районного управління поліції звернулося двоє потерпілих. Один заявник повідомив про крадіжку з автомобіля, яка сталася вдень 14 березня поблизу одного з супермаркетів міста. Другий злочин стався в ніч з 14 на 15 березня.

Оперативники відділу кримінальної поліції встановили, що до злочинів причетний раніше судимий 43-річний чоловік. Частину викрадених речей вдалося вилучити та повернути власникам.

В ході досудового розслідування було зібрано необхідні речові докази та 12 квітня слідчими зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні двох фактів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Джерело: Нацполіція

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