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Мешканці селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні 10:55
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Зробіть запаси!

Новости Днепра про Мешканці селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 13 травня, мешканці деяких селищ у передмісті Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на Запорізькому шосе.

Так, припинено водопостачання селищ:

  • Новоолександрівська,
  • Кам’янка,
  • Волоське,
  • Братське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Про всяк випадок зробіть вдома запаси питної та технічної води!

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Новости Днепра про Мешканці селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причинаУкраїнська

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