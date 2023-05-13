Мешканці селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 13 травня, мешканці деяких селищ у передмісті Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт на Запорізькому шосе.
Так, припинено водопостачання селищ:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Про всяк випадок зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі на лінію "101" повідомили про те, що на…
Важлива інформація!
11 травня на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: там зіткнулися…
Повідомлення про мінування за вчора надходили чотири рази.