Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня, 13 мая, жители некоторых поселков в пригороде Днепра остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ на Запорожском шоссе.
Так, прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
На всякий случай сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
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