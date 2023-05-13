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Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня 10:55
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Сделайте запасы!

Новости Днепра про Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня, 13 мая, жители некоторых поселков в пригороде Днепра остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийных работ на Запорожском шоссе.

Так, прекращено водоснабжение поселков:

  • Новоалександровка,
  • Каменка,
  • Волосское,
  • Братское.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

На всякий случай сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

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