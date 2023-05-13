Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

На всякий случай сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 13 мая, жители некоторых поселков в пригороде Днепра остались без воды.

Сегодня, 12 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога нашли тело…

7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при…

Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.

Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская…

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович 7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при выполнении боевого задания по поражению противника погиб Павел Войналович. Ему было 46 лет. просмотров

Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами. просмотров