Була 4 автівка: стали відомі подробиці смертельної аварії на трасі Дніпро-Нікополь

11 травня на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: там зіткнулися Nissan, «ВАЗ-21099» та «ВАЗ-2108».

Внаслідок зіткнення загинули 43-річний водій та два пасажири – 53-річний чоловік та 85-річна жінка – «ВАЗ-21099». Усі вони отримали травми несумісні з життям.

Також постраждали три людини: літня пасажирка «ВАЗ-2108» – у неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітки; водій Nissan – у нього відкрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної ділянки голови, травматичне ушкодження шийного відділу хребта та садна обох кистей. Обох госпіталізували в Нікопольську міську лікарню №4.

Ще один постраждалий – водій автомобіля «ВАЗ-2108». Він був у стресовому стані, але від допомоги медиків відмовився.

Про це написала лікарка Валентини Марченко у Фейсбук.

За словами водія «ВАЗ-2108», ДТП трапилася через недотримання правил дорожнього руху водієм четвертої автівки, який втік з місця зіткнення. Попередньо, винуватець події спровокував аварію своїм необдуманим обгоном. Через це водії трьох автівок були змушені різко гальмувати. Авто почало «крутити на дорозі» і сталися зіткнення, які забрали три життя.

Усі обставини аварії встановлює слідчий з ДТП.

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