Чи є зміни: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

Важлива інформація!

У суботу, 13 травня, в Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути вийшли 137 одиниць рухомого складу.

Розклад руху тролейбусів та трамваїв можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або в Telegram-боті.

Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 708 автобусів (з них 109 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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