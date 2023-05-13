У суботу, 13 травня, в Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Загалом на маршрути вийшли 137 одиниць рухомого складу.
Розклад руху тролейбусів та трамваїв можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або в Telegram-боті.
Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 708 автобусів (з них 109 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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