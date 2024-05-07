У Кривому Розі розтратили 900 тис грн, виділених на ремонт мосту

Заступника директора департаменту та головного спеціаліста міськради Кривого Рогу судитимуть за розкрадання бюджету міста.

Cлідчі відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що обвинувачені завідомо внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів, вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів. А кошти, що залишалися, ділили між собою. Таким чином завдавши збитки місцевому бюджету у розмірі 900 тисяч гривень.

Наразі збитки повністю відшкодовано. Згідно ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2 та ст. 366 ч. 2 КК України обвинуваченим інкриміновано розтрату майна в особливо великих розмірах та службове підроблення за попередньою змовою групою осіб.

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