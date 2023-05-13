Кілька повітряних тривог: як минула ніч на Дніпропетровщині

Уночі в Дніпропетровській області було кілька повітряних тривог.

Але, на щастя, під час них обстрілів не зафіксовано.

Про безпекову ситуацію в регіоні повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Ранок сьогодні – із хорошою новиною: ніч в області минула з повітряними тривогами, але без обстрілів. В усіх громадах було тихо. Спокійного дня, – написав він.

Нехай вихідні будуть мирними!

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