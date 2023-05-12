У Дніпрі відновлює рух ретро-трамвай: коли, графік роботи та вартість квитка

У Дніпрі відновить роботу екскурсійний ретро-трамвай. Про це повідомили в міськраді Дніпра.
Трамвай повернеться на маршрут вже у суботу, 13 травня. Це найстаріший вагон у нашому місті, який перевозить містян історичним маршрутом від Залізничного вокзалу і до вулиці Центральної.
Курсуватиме він лише на вихідних з 11 до 20:00. Вартість проїзду – 9 гривень. Зауважимо, що пільг немає, адже це екскурсійний трамвай.
За словами представників “Дніпровського електротранспорту”, цей трамвай візитівка нашого міста, адже таких вагонів залишилося не так багато. На бортах повісили історичні фотографії, пов’язані з трамваями у Дніпрі, а всередині розмістили літописи з історіями про трамвайний рух у нашому місті.
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