У Дніпрі відновлює рух ретро-трамвай: коли, графік роботи та вартість квитка

У Дніпрі запустили ретро-трамвай.

У Дніпрі відновить роботу екскурсійний ретро-трамвай. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Трамвай повернеться на маршрут вже у суботу, 13 травня. Це найстаріший вагон у нашому місті, який перевозить містян історичним маршрутом від Залізничного вокзалу і до вулиці Центральної.

Курсуватиме він лише на вихідних з 11 до 20:00. Вартість проїзду – 9 гривень. Зауважимо, що пільг немає, адже це екскурсійний трамвай.

За словами представників “Дніпровського електротранспорту”, цей трамвай візитівка нашого міста, адже таких вагонів залишилося не так багато. На бортах повісили історичні фотографії, пов’язані з трамваями у Дніпрі, а всередині розмістили літописи з історіями про трамвайний рух у нашому місті.

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