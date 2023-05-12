Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

Сьогодні 17:32
просмотров

У Дніпрі виготовили величезну бісквітну вишиванку.

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

До Дня вишиванки в Дніпрі виготовили бісквіт довжиною 2,5 метри. У якості декору кухарі обрали орнаменти схожі на традиційну українську вишивку. Створенням кулінарного шедевру займалися студенти та викладачі центру професійно-технічної освіти. Про це повідомили в інспекції з праці та зайнятості населення. 

Вже зовсім скоро таємницями стародавніх кулінарних традицій та технологіями приготування найулюбленіших смаколиків українців та європейців, викладачі Дніпровського центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу будуть ділитися з першими групами слухачів короткотермінових курсів кондитерів та піцайол, – йдеться в повідомленні.
 
Кого нагодували солодкою вишиванкою – пообіцяли розповісти згодом. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в ботсаду ДНУ відвідувачі повиривали рослини та потрощили підставки для квітів.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Скільки зараз коштує гречка в АТБ, Варусі та «Сільпо»: порівняння цін
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    Скільки зараз коштує гречка в АТБ, Варусі та «Сільпо»: порівняння цін

    Навесні у Дніпрі та по всій Україні традиційно дорожчають не…

    У Дніпрі відновлює рух ретро-трамвай: коли, графік роботи та вартість квитка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    У Дніпрі відновлює рух ретро-трамвай: коли, графік роботи та вартість квитка

    У Дніпрі запустили ретро-трамвай.

    У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:35
    У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці

    У Дніпрі собака разом з власником напали на жінку.

    Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:08
    Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

    На Дніпропетровщині помітили смерч.

    Наверх