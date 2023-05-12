У Дніпрі виготовили гігантську солодку вишиванку (ФОТО)

До Дня вишиванки в Дніпрі виготовили бісквіт довжиною 2,5 метри. У якості декору кухарі обрали орнаменти схожі на традиційну українську вишивку. Створенням кулінарного шедевру займалися студенти та викладачі центру професійно-технічної освіти. Про це повідомили в інспекції з праці та зайнятості населення.
Вже зовсім скоро таємницями стародавніх кулінарних традицій та технологіями приготування найулюбленіших смаколиків українців та європейців, викладачі Дніпровського центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу будуть ділитися з першими групами слухачів короткотермінових курсів кондитерів та піцайол, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в ботсаду ДНУ відвідувачі повиривали рослини та потрощили підставки для квітів.
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