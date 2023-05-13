Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.

Но, к счастью, во время них обстрелы не зафиксированы.

О ситуации с безопасностью в регионе сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Утро сегодня – с хорошей новостью: ночь в области прошла с воздушными тревогами, но без обстрелов. Во всех громадах было тихо. Спокойного дня, – написал он.

Пусть выходные будут мирными!

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