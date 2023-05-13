Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

Но, к счастью, во время них обстрелы не зафиксированы.
О ситуации с безопасностью в регионе сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Утро сегодня – с хорошей новостью: ночь в области прошла с воздушными тревогами, но без обстрелов. Во всех громадах было тихо. Спокойного дня, – написал он.
Пусть выходные будут мирными!
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Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.
Зонт сегодня не понадобится!
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