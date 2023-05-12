Зник місяць тому: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклого 63-річного чоловіка

Можливо, ви бачили цього чоловіка!

У Нікополі розшукують безвісно зниклого 63-річного Анатолія Забугу.

Ще 11 квітня він пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 165 см, на вигляд 60-65 років, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, очі карі.

Був одягнутий у коричневу куртку, чорні джинси і кросівки. При собі мав паспорт.

Особливі прикмети: татуювання на грудях у вигляді ікони Божої Матері.

Якщо ви бачили Анатолія або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.

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