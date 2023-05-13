У Дніпрі повідомили про масове “мінування”: військкомати, ТРЦ, мости, вокзали, лікарні, аеропорт

Повідомлення про мінування за вчора надходили чотири рази.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у першому йшлося про замінування районних судів, шкіл, вокзалів та лікарень. Правоохоронці обстежили 209 об’єктів: 14 судових установ, 38 лікарняних закладів, 154 заклади освіти, автовокзал та 2 залізничні вокзали.

У другому повідомленні було сказано про мінування будівлі СБУ, мостів, аеропортів, дитячих садочків та потягів метро у Дніпрі. Поліцейські перевірили 202 об’єкти: установу СБУ, 6 мостів та аеропорт, 191 дитячий садок, 3 вагони метро.

У третьому зазначалося, що заміновано будівлі адміністрацій та військкоматів у Дніпрі. Поліція провела зовнішнє обстеження 10 об’єктів: адміністративної будівлі та 9 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У четвертому було сказано, що в торгівельних центрах закладено вибухівку. Правоохоронці перевірили 32 ТЦ та ТРЦ.

В усіх випадках вибухових предметів не виявлено. Усі повідомлення про замінування виявилися хибними.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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